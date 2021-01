Bei der Anmeldung zur Corona-Impfung ist es in Schleswig-Holstein zu einer Panne gekommen. Betroffen waren mindestens vier Personen im Alter ab 80 Jahren. Sie warteten am Sonnabend spät abends vergeblich vor dem Impfzentrum am Schwedenkai in Kiel auf ihre Impfung. Wie es dazu kommen konnte.