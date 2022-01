In einer Bankfiliale in Kronshagen brachen Panzerknacker Ende 2019 gleich zwei Geldautomaten auf – mit einem Rettungsgerät der Feuerwehr: Den hydraulischen Spreizer, der 180 000 Euro Bargeld freilegte, hatten sie aus einem Gerätehaus gestohlen. Am Dienstag verurteilte das Kieler Landgericht einen der Täter zu “Haft pur“.