Weniger Parkplätze, höhere Parkgebühren, neue Bewohnerparkzonen: Die geplante Neuordnung des Parkraums in Kiel hat eine heftige Debatte ausgelöst. Mit einer Umfrage will KN-online nachspüren, wie die Stimmung in der Stadt ist. Wer mitmacht, hat die Chance auf Einkaufsgutscheine für die Holtenauer Straße.