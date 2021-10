Am Exerzierplatz - Was das neue Parkhaus an der Wunderino-Arena in Kiel zu bieten hat

Alles neu am Exerzierplatz: Das Parkhaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wunderino-Arena in Kiel und dem neuen Hampton-by-Hilton-Hotel öffnet seine Schranke. 188 Stellplätze stehen ab sofort zur Verfügung, um das Parken in der Innenstadt zu erleichtern.