Was geschieht, wenn einfach mal ein Stück Straße dicht gemacht wird? Könnte damit ein Fingerzeig gegeben werden, dass weniger Platz für Autos nicht nur passabel funktioniert, sondern sogar handfeste Vorzüge bringt? Solchen Fragen näherten sich am Freitag die Initiatoren des Kieler Parklet-Tags an.