Begegnung statt Blech: Diese Idee steckt hinter sogenannten Parklets, von denen es auch in Kiel schon einige gibt. Doch Parkplätze in Sitzgelegenheiten zu verwandeln, das funktioniert in der Stadt nicht überall. In Kiel-Gaarden musste eine solche Anlage jüngst abgebaut worden.