Die Parksituation in Kiel ist für viele Anwohner unerträglich geworden. Das sagt der FDP-Kreisvorsitzende Dennys Bornhöft. Statt Parkraum weiter zu verknappen, müssten Flächen besser ausgenutzt werden: So sollten Parkhäuser und Parkflächen etwa von Supermärkten nachts für alle freigegeben werden.

Parknot in Kiel

Parknot in Kiel - FDP: Supermarkt-Plätze nachts öffnen

Von Heike Stüben