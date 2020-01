Supermarkt-Parkplätze als Lösung? Das sagen die Parteien

Kiel

Die CDU-Fraktion versuche seit langem „zu erklären, dass es wenig umweltfreundlich ist, im Hau-Ruck-Verfahren immer mehr öffentliche Parkplätze abzubauen oder wie zuletzt am Holstein-Stadion durch Fahrradbügel zu ersetzen. Leider können die Autos nämlich nicht ebenso plötzlich verschwinden, sondern stauen sich klimaschädlich bei der Parkplatzsuche nur umso mehr, je weniger Abstellmöglichkeiten vorhanden sind“.

„Wir freuen uns, dass die FDP sich unserer Forderung anschließt“, sagte Fraktionsvize Florian Weigel. Er kündigte an, die CDU-Fraktion werde in der Ratsversammlung am 20. Februar beantragen, städtische Parkflächen und Parkplätze von Supermärkten „mit zeitlich erweiterten Öffnungszeiten für die Nutzung von Anwohnern freizugeben und die Parkhäuser in einem Rund-um-die Uhr-Betrieb zu öffnen“.

Die Stadt solle das zumindest unter rechtlichen, finanziellen und sicherheitsrelevanten Aspekten prüfen. Die Grünen bestreiten dagegen, dass in Kiel überhaupt in nennenswertem Umfang öffentliche Parkplätze abgebaut worden seien. „Wir haben nur mehr Autos“, sagte der klimapolitische Sprecher der grünen Ratsfraktion, Arne Stenger. „Und die Frage ist, wie wir sie wieder loswerden.“ Einzige Ausnahme sei die Droysenstraße zwischen Knooper Weg und Holtenauer Straße. Dort seien für einen Neubau 80 öffentliche Parkplätze weggefallen.

Stenger befürwortete eine Nachtöffnung von Parkhäusern. Er ermunterte zudem Supermarktbetreiber, ihren Parkraum über Nacht Anwohnern zur Verfügung zu stellen. So könnten sie sogar „den einen oder anderen Extra-Euro verdienen“.

Im Rahmen der Neugestaltung von Holstenstraße und Innenstadt waren die Parkplätze auch im Bauausschuss am Donnerstagabend ein Thema. Im städtebaulichen Wettbewerb sei durchaus eine moderne Verzahnung von Verkehr und städtischem Raum geplant, betonten Felix Schmuck vom Stadtplanungsamt und Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Bender nannte das „umgedrehte P“ aus Hafen-, Fabrik- und Andreas-Gayk-Straße, die als Einbahnkreisel von der Kaistraße aus erreichbar bleiben sollen. So könne insgesamt die Anzahl der Parkplätze erhalten bleiben. Die beiden Enden der Andreas-Gayck-Straße sollen als Umwelttrasse ÖPNV und Fahrrad gewidmet werden.

Grünen-Ratsherr Arne Langniß stimmte dieser Umgestaltung erfreut zu. Mit Blick auf die Innenstadt sehe man bereits jetzt: „Die Menschen sind trotzdem da – auch wenn es keinen Individualverkehr gibt.“ Außerdem brauche niemand Angst zu haben, dass er in der Innenstadt keinen Parkplatz finde. Auch Stadtbaurätin Doris Grondke sagte: „Die Parkhäuser sind schon jetzt definitiv nicht ausgelastet.“ Es sei im Sinne der Innenstadt zudem ein Trugschluss zu glauben, Umsätze steigerten sich automatisch, wenn mit dem Auto vorgefahren werden könne.

FDP-Ratsfrau Christina Musculus-Stahnke sprang dagegen Bornhöfts Idee bei: „Die Auffassungen zum Parken sind sehr unterschiedlich“, stellte sie fest. Die Frage sei doch vielmehr: „Welche Leute kommen in die Innenstadt?“ Die Erreichbarkeit für jede Klientel mit jeder Art von Mobilität sei für die City unabdingbar.

