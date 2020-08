Kiel

Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken sprach von „offenen, freundlichen Gesprächen. Es ist deutlich geworden, dass wir in einer Verantwortungsgemeinschaft stecken“, sagte er weiter. Auch Franziska Thormählen und Dennis Heinemann, Betreiber vom Pogue Mahone, und Mitglieder der Interessengemeinschaft bezeichneten das Treffen als konstruktiv. Gastronomen aus dem Rotlichtviertel seien nicht dabei gewesen. Die Wirte kümmerten sich dort selbst massiv darum, so Stöcken.

Auslöser: Massenansammlungen ohne Abstand

Zur Vorgeschichte: Am letzten Juli-Wochenende hatten sich etwa 300 Personen dicht gedrängt vor den Lokalen aufgehalten, ohne die Abstandsregeln zu beachten. Stöcken hatte daraufhin den Gastronomen Konsequenzen angedroht und auch ein vorübergehendes Alkoholverbot wie auf dem Hamburger Kiez in Erwägung gezogen. Um solche Maßnahmen zu vermeiden und das Problem in den Griff zu bekommen, hat die Interessengemeinschaft Bergstraße nun seit vergangenem Wochenende einen privaten Sicherheitsdienst mit drei Männern engagiert, und auch die Stadt zeigt mit Kommunalem Ordnungsdienst und Polizei mehr Präsenz, um Zustände wie in Frankfurt und Stuttgart zu verhindern.

Mit dem Kreis auf Abstand

Damit die Wochenenden weiterhin ruhig bleiben, sollen zusätzlich zu den Ordnungskräften auf den Bürgersteigen Kreise für maximal fünf Personen in 1,5 Meter Abstand voneinander mit Baukreide aufgezeichnet werden. Große Schilder sollen noch einmal auf die Hygieneregeln, vor allem das Abstandhalten, aufmerksam machen. Die von der Stadt zur Verfügung gestellten Plakate, die die Betreiber vom Pogue Mahone gestern noch im Rathaus abholten, sind dafür aber zu klein. Nun will die Interessengemeinschaft selbst welche entwickeln. „Eine schöne Aktion“, findet Stöcken, der froh ist, dass die Wirte so gut mitziehen.

Doch das nächste hochsommerliche Wochenende steht an, und außer in der Bergstraße werden „wir auch in den Parks und an den Stränden präsent sein müssen“, sagt Stöcken. „Ich will mir aber dennoch selbst einen Eindruck verschaffen.“ Dabei geht es vor allem darum, inwieweit die jungen Leute mit alkoholischen Getränken vom Rewe-Markt oder vom Spätkiosk „vorglühen“ oder sie im Rucksack mitbringen.

