Die Kirche begleitet Menschen auf dem Lebensweg. Ein Schwerpunkt von Wiebke Ahlfs, die seit 2007 als Pastorin in der Michaelisgemeinde gewirkt hat, war die Begegnung mit Kindern. Ein zweiter die Seelsorge, auch in Blick auf Corona. Nun geht die 44-Jährige an das Städtische Krankenhaus.