Nach einem 75 Jahre alten Mann, der am vergangenen Donnerstag starb, vermeldete die Stadt Kiel am Dienstag den nächsten Todesfall: Wieder war es ein Mann, wieder war er 75 Jahre alt und lebte vor seinem Krankenhausaufenthalt in der geschlossenen Einrichtung für Menschen mit Demenz und anderen psychischen Erkrankungen. Beide Fälle eint noch etwas: Die beiden Männer hatten drei Tage vor der positiven Testung ihre zweite Coronaschutz-Impfung erhalten.

Sascha Quast, Leiter des Paul-Fleming-Hauses, räumt Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung allerdings aus. Zwar wurden die beiden Verstorbenen im Zuge eines Massentests in der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet, kamen allerdings aus anderen Gründen ins Krankenhaus. „Ihr Gesundheitszustand hatte sich wegen anderer Erkrankungen zuvor akut verschlechtert. Woran die beiden Männer wirklich gestorben sind, wissen wir nicht“, sagt Quast.

Leiter des Paul-Fleming-Hauses: "Verläufe wie bei einer normalen Erkältung"

Demgegenüber stehen die milden Krankheitsverläufe der übrigen 18 infizierten Bewohnerinnen und Bewohner, die zum Großteil ebenfalls wenige Tage zuvor ein zweites Mal geimpft wurden: „Die Verläufe sind wie bei einer normalen Erkältung. Die erste Impfung hat uns sehr in die Karten gespielt.“

Diese schützt zwar noch nicht vollständig, mildert aber die Schwere der Erkrankungen deutlich ab, wie auch die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH) beobachtet hat. Den vollen Schutz bietet der Impfstoff allerdings erst zwei Wochen nach der zweiten Dosis.

Wer erst später einzieht, muss sich selbst um Impfung kümmern

Ein Bewohner, der erst nach der ersten Massenimpfung ins Paul-Fleming-Haus eingezogen und somit nicht geschützt war, infizierte sich ebenfalls und musste im Krankenhaus behandelt werden. „Er ist nach schwerem Verlauf aber inzwischen zu uns zurückgekehrt“, sagt Quast. Im Februar waren mobile Impfteams in alle Alten- und Pflegeeinrichtungen gefahren und hatten die Bewohner, die ihre Bereitschaft erklärten, geimpft.

Doch was geschieht mit denen, die erst danach in ein Alten- oder Pflegeheim einziehen? „Sofern diese Personen hinreichend mobil sind oder Unterstützung durch Angehörige haben, kann eine Impfung in einem der 28 Impfzentren des Landes erfolgen“, teilt Marius Livschütz, Sprecher des schleswig-holsteinischen Sozialministeriums, mit. Sollte dies nicht möglich sein, können diese Personen voraussichtlich ab April über die Hausärztinnen und Hausärzte geimpft werden, so Livschütz weiter. Auch dort werde die bundesweit gültige Priorisierung gelten.

Betretungsverbot für Paul-Fleming-Haus in Kiel verlängert

Unterdessen musste das Betretungsverbot für das Paul-Fleming-Haus bis zum 17. März verlängert werden: Am vergangenen Sonnabend fiel der PCR-Test eines weiteren Bewohners positiv aus, eine ebenfalls wohl infizierte Person wurde am Montag mittels eines Schnelltests ermittelt. Um sicherzugehen, folgt am Donnerstag ein weiterer Massentest unter allen Bewohnern.

Das Personal, so Quast, werde ohnehin täglich getestet. Das Betretungsverbot gilt nicht nur für Besucher wie Angehörige, sondern auch für die behandelnden Therapeuten. „Wenn nichts dazwischen kommt, können wir spätestens ab dem 22. März wieder in den Regel-Corona-Betrieb gehen“, sagt Quast.

Pflegekräfte müssen während der gesamten Dienstzeit FFP2-Masken tragen

Diesen Tag sehnen auch die Pflegekräfte der Einrichtung herbei, denn für sie sind diese Tage besonders belastend: Sie müssen den gesamten Tag mit FFP2-Maske und Ganzkörperanzug arbeiten. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die teils dement, teils psychisch krank sind, halten sich nicht an die Quarantäneverordnung oder Maskenpflicht – auch die Isolation auf den Zimmern ist bei einzelnen Bewohnern nicht möglich. „Die Belastung für alle Mitarbeiter ist seit dem Ausbruch extrem“, sagt Quast und lobt den Einsatz aller. Zumal das Team nach wie vor dezimiert ist: Die drei infizierten Angestellten sind noch immer in Quarantäne.

Wie das Virus in die geschlossene Einrichtung gelangen konnte, ist übrigens noch offen – und wird es wohl, glaubt Quast, auch bleiben: „Die Wege des Virus sind nicht zu ergründen.“