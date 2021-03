Es gibt immer mehr neue Gottesdienstmodelle. Eine Feier per Telefon bietet die Paul-Gerhardt-Gemeinde in Dietrichsdorf am Sonntag um 11 Uhr an. Der Gottesdienst wird sich auf den morgigen Weltgebetstag beziehen. Seit Anfang Februar hat die Gemeinde Erfahrungen mit dem besonderen Format gesammelt.