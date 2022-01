Kiel

Am Schaufenster des PC-Fachhändlers in der Holtenauer Straße 93 hängt ein Schild, das die temporäre Schließung des Ladens annonciert. Der Grund: „Corona Quarantäne“. Das ist natürlich alles andere als zum Lachen. Aber dass das erste Geschäft der Einkaufsmeile, das dieser Tage wegen der Omikronwelle schließen muss, ausgerechnet den Namen Omnicron trägt, birgt natürlich eine Pointe.

Omnicron zählt zu Kiels ältesten IT-Geschäften

Doch bevor geschmunzelt werden darf, schnell ein Anruf bei Dietrich Merschmann, der Omnicron 1984 gründete. „Geht es Ihnen gut, Herr Merschmann?“ „Ja, ich hatte nur leichte Symptome“, antwortet der 73-Jährige, der seit bald vier Jahrzehnten zu den Originalen der Holtenauer zählt. Einst war Omnicron einer von vielen PC-Fachhändlern in der Stadt, mit dessen Spezialisten man lange über die notwendige Anzahl der Diskettenlaufwerke oder die richtige Festplattengröße diskutieren konnte. „Sie haben sich in den Neunzigern für zwei Gigabyte entschieden“, konstatiert Merschmann prompt, der während des Telefonats natürlich am Computer sitzt – und die alte Kundenkarte des Anrufers gefunden hat.

Die Zeiten haben sich geändert. Daten schweben auf Wolken, bei Festplatten rechnet man in Terabytes, Computerkonfigurationen werden seltener im persönlichen Gespräch verhandelt. Und auf der Website von Omnicron ist Dietrich Merschmann als einziger Mitarbeiter seines Geschäfts genannt. „Vor Corona hatte ich noch eine Handvoll. Aber ich musste ja meine Kosten reduzieren“, sagt der Geschäftsmann und ergänzt, dass er natürlich noch Techniker und Aushilfen beschäftige und überdies seit einem Jahr nach einem IT-Systemkaufmann suche.

Da hilft kein Virenschutzprogramm: Corona schickte Omnicron in die Quarantäne-Pause. Quelle: Frank Peter

Doch mit der aktuellen Personaldecke blieb dem Geschäftsmann keine andere Wahl, als seinen Laden zu schließen, als der Corona-Test positiv ausfiel. „Natürlich trifft mich die Zwangspause, denn ich habe deswegen ja keine Einnahmen mehr. Aber was soll ich machen?“, fragt Merschmann, der seine Quarantäne-Zeit damit verbringt, noch ausstehende Rechnungen für Dienstleistungen zu schreiben. „Das ist der Bereich, mit dem wir heute unser Geld verdienen“, bekennt der Spezialist, der für seine eingehenden Beratungsgespräche bekannt ist, die er nicht selten mit trockenem Humor würzt. Aktuell würden Reparaturen und Aufrüstungen immer stärker das Tagesgeschäft bestimmen. Aber auch den nach Kundenwunsch angefertigten PC könne man hier weiterhin bekommen – heutzutage eine echte Seltenheit.

Noch in Quarantäne: Dietrich Merschmann. Quelle: privat

Omnicrons Quarantäne-Pause wird auf der Holtenauer Straße wohl ebenfalls eine Ausnahmeerscheinung bleiben.„Das Gros der Geschäfte in der Straße ist personell so besetzt, dass man im Fall der Fälle womöglich die Öffnungszeiten verkürzen, aber nicht ganz schließen würde“, schätzt Silke Aumann vom Vorstand des Holtenauer-Vereins. So ist es eine Ironie des Schicksals, dass Omnicron erst wieder an Fahrt aufnehmen wird, sobald Omikron hinter ihm liegt. Apropos: Was hat es eigentlich mit dem mysteriösen „n“ im Namen des Geschäfts auf sich? Und wieso schreibt sich Omnicron mit „c“ und nicht mit „k“? Die Antwort führt in die Achtzigerjahre, in denen griechische Buchstaben als Geschäftsnamen gerade en vogue waren. „Von Alpha bis Omega waren bei unserer Gründung schon alle bekannten Buchstaben vergeben“, erinnert sich Merschmann. „Wir haben uns deshalb für Omikron entschieden und dabei mit dem lateinischen Wort omni für ‚alle‘ und dem griechischen Begriff Chronos für ‚Zeit‘ gespielt.“ Und so zeigt sich, dass Omnicron keinesfalls nur dem Computerfreak, sondern auch dem Altsprachler viel Mehrwert zu bieten hat.