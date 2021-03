Plötzlich machte sich im gewohnten Lockdown-Dämmerzustand helle Aufregung breit. In aller Frühe ließ das Ordnungsamt am Dienstag Abschleppwagen im Petersburger Weg vorfahren und falsch geparkte Autos an die Haken nehmen. Andere Motorisierte hatten Glück und kamen mit einem Knöllchen davon.