Kroog

„Haar: dunkelbond. Besondere Kennzeichen: keine.“ Im Gegensatz zu den Angaben im Pfadfinderausweis von 1962 ist das Haar von Holger Tewes heute grau – und als besonderes Kennzeichen ließe sich sein herzliches Lachen aufführen. Überhaupt scheint das Pfadfinderleben im 1955 gegründeten Stamm Hermann von Salza recht fröhlich gewesen sein. Beim Veteranentreffen des Stammes wurde am Sonnabend in Kroog jedenfalls viel gelacht.

Zunächst am längst abgerissenen Wasserturm nahe der Partenkirchener Straße und später im alten Spritzenhaus trafen sich die Christlichen Pfadfinder Kroog. Von den siebenjährigen kleinen Wölflingen, die langsam an die Gemeinschaft herangeführt wurden, bis zu Studenten wie Jürgen Benthien, der später Pastor wurde, reichte die Altersspanne der Gruppe, die in ihren besten Zeiten mehr als 30 Mitglieder zählte.

Die Pfadfinderzeit prägt die Ehemaligen bis heute

Und auch wenn sich die Lebenswege mit dem Erwachsenwerden trennten, ehe der Stamm schließlich im Jahr 1968 ganz aufgelöst wurde, prägt die Pfadfinderzeit viele der Ehemaligen bis heute. Jeden Tag eine gute Tat? „So ein Quatsch“, meint nicht nur Holger Tewes. „Wir haben wirklich Blödsinn genug gemacht.“

Einst und heute: Rainer Frauen (links) und Holger Tewes mit ihrem Pfadfinderausweis von 1956 beziehungsweise 1962. Quelle: Martin Geist

Aber dennoch: Die Kraft einer Gemeinschaft, die getragen hat, auch wenn es in der Schule oder in der Familie mal nicht so gut lief, bildete ein Gerüst fürs ganze Leben. „Da wurden viele aufgefangen, die es sonst wahrscheinlich schwer gehabt hätten“, sagt Jürgen Benthien, während Rainer Frauen gern an die praktischen Werte des Pfadfinderdaseins zurückdenkt.

Einmal bei einem großen Treffen bekamen die Jungs vom Stamm Salza unbändigen Appetit auf Reibekuchen, hatten aber nicht das zur Zubereitung nötige Gerät dabei. Also stanzten sie einfach den Boden einer Blechdose und machten eine Kartoffelreibe daraus. „Das klappte so gut, dass wir dann sogar noch Reibekuchen verkauften“, grinst Rainer Frauen und erläutert, wofür die kleine Geschichte im Eigentlichen steht: „Problemlösung.“

Die Krooger Pfadfinder in ihren frühen Jahren. Quelle: privat

So ähnlich haben die Krooger Jungs im Lauf der Zeit viele Probleme gelöst und fast nebenbei ihre eigene Entwicklung in gesunde Bahnen gebracht. Als Ingenieure, Schulrektoren, Geschäftsführer und eben auch als Pastor fanden sie ihren Platz im Leben, zu etwas gebracht haben sie es auf die eine oder andere Weise alle.

Geld ist im Leben nicht alles

Das vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil sie in ihren Jurten, an ihren Lagerfeuern und von der Natur gelernt haben, dass Geld nicht alles ist. „Es geht ums Miteinander“, beschreibt Wolfhard Hammen einen Grundsatz, der ihn bis heute leitet.

So ganz aus der Mode gekommen scheint dies ebenso wenig wie das gemeinsame Singen, das die Veteranen des Stammes Hermann von Salza am Wochenende wie in alten Zeiten betrieben. Zur Unterstützung des Krooger Treffens waren einige junge Männer das Stammes Aver Liekers aus Elmshorn erschienen. Einst gegründet von Salza-Pionier Pit Frauen, gehört diese Gruppierung mit 60 jungen Aktiven und etwa 20 älteren Unterstützern zu den größten weit und breit. „Wir können uns aktuell vor Zulauf kaum retten“, berichtet Lukas Fischer und erklärt sich das zumindest teilweise mit den jüngsten Corona-Erfahrungen. Sich im Freien zu entfalten und dabei auf die Solidarität von Gleichgesinnten bauen zu können, das sind für Fischer Dinge, die im Grunde nie aus der Zeit fallen.