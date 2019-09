Kiel hat eine Schloßstraße. Anders als bei Monopoly ist es nicht die Top-Wohnlage der Stadt. So steht es im Mietspiegel. Dort sind die Straßen in drei Wohnlagen-Zonen eingeteilt. Wie wird Ihr Wohnumfeld bewertet? Auf KN-online erklären wir Ihnen, was das für Ihre Miete bedeutet.