In Pfandleihhäusern bekommt man unkompliziert einen Kredit - und lässt im Gegenzug ein Pfand da. Ein Geschäftsmodell, das auch in Kiel mehrfach angeboten wird - zum Beispiel von Naomi Naujoks. Sie ist 26 Jahre alt, eingetragene Kauffrau im Edelmetallhandel und seit einem Jahr Inhaberin des Pfandleihhauses und Edelmetallhändlers Pacht im Knooper Weg in Kiel. Im Interview erzählt sie, wie Pfandleihhäuser Geld verdienen und die Corona-Krise das Geschäft verändert hat.

Wie viele Pfandscheine stellen Sie den Kielern jährlich aus?

Es sind zwischen 100 und 200 Pfandscheine im Jahr.

Sind es in der Corona-Krise mehr als sonst?

Man könnte natürlich denken, dass in der Corona-Krise mehr Leute Geld brauchen und beleihen. Tatsächlich ist das Gegenteil die Realität: Es kommen weniger Kunden ins Pfandleihhaus.

Woran liegt das?

Die Leute bleiben mehr zu Hause und geben allgemein weniger aus. Deswegen haben sie anscheinend auch nicht den Bedarf, so viel zu beleihen. Bei den Menschen, die an ihren Existenzen nagen, reicht das Pfandleihhaus wahrscheinlich nicht, um das aufzufangen. Zu uns kommen ja eher die Leute, die im alltäglichen Gebrauch kurzfristig Geld benötigen.

Können Sie Ihren durchschnittlichen Kunden beschreiben?

Wir sind ja nicht das ganz so typische Pfandleihhaus, weil wir nicht alles annehmen. Wir nehmen ausschließlich Edelmetalle jeglicher Art an: Gold, Münzen, Schmuck, Silber - aber keine elektronischen Geräte oder andere Sachwerte. Von daher sind unsere typischen Kunden meist Selbstständige, die für einen kurzen Zeitraum Geld brauchen.

Wie verdienen Sie Ihr Geld?

Was wir verdienen können, schließt sich aus festgeschriebenen Zinsen und Gebühren zusammen, die unsere Kunden bezahlen. Die Summen sind alle gesetzlich geregelt und in allen Pfandleihhäusern in Deutschland gleich.

Was passiert mit Gegenständen, die nicht wieder abgeholt werden?

Die Gegenstände werden versteigert. Auch die Versteigerungen sind gesetzlich geregelt: Jeden Euro, der bei einer Versteigerung mehr herauskommt, als das, was mit Beleihungsgebühr plus Zinsen und Gebühr zusammenkommt, müssen wir dem Staat oder der Person geben, die den Gegenstand beliehen hat. Wir dürfen den Mehrwert also nicht behalten - es ist immer besser für uns, wenn die Kunden ihre Pfandgüter wieder abholen.

Wie viel Prozent der verpfändeten Dinge werden wieder eingelöst?

Ungefähr 85 Prozent.

Wie legen Sie die Summe fest, die der Kunde für sein Pfand bekommt?

Wenn ein Kunde zum Beispiel eine Unze Krügerrand, also Gold, beleihen möchte, erhält er den Tageskurs minus 20 Prozent, da es natürlich auch Schwankungen beim Goldpreis geben kann. Bei Sammlermünzen berücksichtigen wir natürlich den Mehrwert - aber davon bekommen wir eher wenige zu Gesicht. Leute, die Sammlermünzen haben, beleihen sie oft nicht, weil viele von ihnen eher selten in Geldnot kommen und das Sammeln ein Hobby nebenher darstellt. Im Norden gibt es sowieso nicht all zu viel - im Süden findet man viel, viel mehr Sammlersachen.

Was war der höchste Betrag, den Sie je ausgezahlt haben?

Das kann ich nicht sagen, weil wir natürlich diskret sein müssen. Es sind aber schon mal mehrere tausend Euros - der höchste Betrag bleibt aber geheim.

Pfandleihe ist nur ein kleiner Teil des Unternehmens Pacht. Der zweite Geschäftszweig ist der klassische Edelmetallhandel. Sie verkaufen also beispielsweise Gold - im Volksmund als Krisenwährung bekannt. Ist die Nachfrage mit der Corona-Krise gestiegen?

Allerdings. 2020 wurde so viel Gold gekauft, wie davor noch nie. Es ging doppelt so viel Gold weg wie sonst. Die Leute haben Angst, sie wissen nicht, was sie mit ihrem Ersparten machen sollen. Gold und Silber werden dann immer gerne genommen, wenn man sich zum Beispiel eine Immobilie nicht leisten kann und sich nicht mit Aktien auseinandersetzen will oder etwas Physisches in der Hand haben möchte.

Die Corona-Krise ist für den Edelmetallhandel also eher positiv?

Gold ist ja allgemein ein Krisenmetall - umso größer die Krise, umso größer das Interesse. Bei uns sind der Sommer oder Weihnachten Zeiten, wo es sonst nicht so gut läuft, weil die Leute mit anderen Sachen beschäftigt sind. 2020 war das anders - die Corona-Krise hat unserem Geschäft bisher also nicht geschadet.