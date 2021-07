Kiel

Testphase erfolgreich beendet: Um sein To-Go-Angebot in der Mensa nachhaltiger zu machen, hat das Studentenwerk SH einen Monat lang ein Pfandsystem für Mehrweggeschirr ausprobiert. Und das Ergebnis zeigt: Die Studierenden setzen auf die wiederverwendbaren Schalen. Die Nachfrage war so hoch, dass das Pfandsystem dauerhaft eingeführt werden soll.

„Die vierwöchige Testphase in der Mensa I war erfolgreich. Das Geschirr wurde von Woche zu Woche in der Mensa I etwas mehr genutzt“, sagt Studentenwerk-Sprecherin Kerstin Klostermann. In der vierwöchigen Testphase wurden 37 Prozent aller Speisen über das Pfandsystem bestellt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Pfandsystem“, sagt auch Burkhard Lühr, stellvertretender Leiter der Mensa 1. „Für uns ist das eine super Sache. Es ist unkompliziert. Wir hoffen, dass wir das Angebot weiter ausbauen können.“ Bislang gibt es in der Mensa 1 am Audimax eine große Schale aus Keramik, in die das Essen gefüllt wird. Geplant ist, dass es in Zukunft auch Becher von einem einheitlichen Anbieter gibt. Der Start in den weiteren Mensen im Land soll zur Wiedereröffnung zu Beginn des Wintersemesters erfolgen.

Pfand wird über eine App hinterlegt

Verwendet wird das System des 2020 gegründeten Unternehmens Relevo. Das Geschirr besteht aus 100 Prozent recycelbarem Kunststoff, ist spülmaschinen- und mikrowellenfest sowie auslauf- und bruchsicher. „Das System ist zwar etwas erklärungsbedürftig, aber wenn die App erst einmal installiert ist, ist der Ablauf einfach“, sagt Klostermann. Was sie damit meint: Das Konzept von Relevo basiert auf einer pfandfreien Lösung in Form von Bargeld. Der Gast lädt sich zuvor die Relevo-App herunter und registriert sich mit seiner E-Mail-Adresse.

Nun kann er sein Essen zum Mitnehmen im Relevo-Mehrweggeschirr auswählen und zur Ausleihe den QR-Code auf dem Geschirr scannen. Innerhalb einer maximal 14-tägigen Ausleihfrist kann das leere Geschirr an der Geschirrrückgabe zurückgegeben und die Ausleihe durch das Scannen des QR-Codes auf dem Rückgabeschild beendet werden. Per E-Mail werden die Nutzer erinnert, kurz bevor die Frist abläuft. Fällig werden beim Nutzen des Pfandgeschirrs Systemnutzungskosten von 25 Cent pro Bestellung. Bei einer To-Go-Bestellung mit Einweg-Geschirr werden 30 Cent Zuschlag fällig.

To-Go-Angebote in der Pandemie-Zeit begehrt

Die Einführung des Pfandsystems kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Gäste in der Mensa vermehrt auf To-Go-Angebote setzen. Aufgrund der Corona-Pandemie essen wenige Besucher vor Ort. Insgesamt wurden in den vergangenen vier Wochen 63 Prozent aller Speisen zum Mitnehmen bestellt. Neben dem nachhaltigen Pfandsystem gibt es in der Mensa auch Einweg-Geschirr zum Mitnehmen. „Vor Corona betrug der To-Go-Anteil schätzungsweise lediglich zwei bis drei Prozent“, so Klostermann.

Allerdings rechnet das Studentenwerk damit, dass in Zukunft wieder mehr Studierende vor Ort in der Mensa essen werden. „Wir erwarten durch die Lockerung der Regeln deutlich mehr Gäste vor Ort als in den letzten Wochen, da kein Nachweis mehr für eine Testung, Impfung oder Genesung gefordert wird.“ Und diese Annahme hat sich am Montag bereits bestätigt. Nachdem Nicht-Geimpfte keinen negativen Test mehr vorweisen müssen, um in der Mensa zu essen, steigt die Zahl der Gäste in der Mensa 1. Am Montag wurden 486 Besucher gezählt, das sind rund 100 Gäste mehr als am Montag der Vorwoche. Während der Anteil an To-Go-Bestellungen in den vergangenen Wochen noch bei über 60 Prozent lag, betrug am Montag nur noch 30 Prozent.

Gäste kommen langsam in die Mensa zurück

Insgesamt spürt das Studentenwerk, dass durch die digitale Lehre weniger Leben auf dem Campus herrscht. In der ersten Woche nach Wiedereröffnung nach dem Lockdown am 25. Mai besuchten täglich coronabedingt nur knapp 100 Gäste die Mensa I. Mittlerweile steigt die Zahl trotz vorlesungsfreier Zeit moderat an. „Aktuell kommen knapp 400 Gäste pro Tag in die Mensa. Regulär hätten wir jetzt etwa 1.100 Gäste“, so Klostermann.

Aufgrund der vergleichsweise geringen Besucherzahl ist das Speisenangebot in der Mensa 1 derzeit noch begrenzt. Normalerweise gibt es drei Mittagsgerichte, eine Salat- und Pastabar in Selbstbedienung sowie eine umfangreiche Auswahl in der Caféteria und der Café Lounge, die derzeit beide noch geschlossen sind. Burkhard Lühr geht davon aus, dass aufgrund der gestiegenen Nachfrage ab der kommenden Woche das Angebot wieder auf drei Speisen erhöht werden kann.