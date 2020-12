Zwei wohnungssuchende Frauen könnten künftig nebeneinander in einem Tiny House wohnen. Die eine schläft bisher in einer städtischen Notunterkunft, die andere ist Studienanfängerin ohne Schlafplatz in Kiel. Diese Projektidee wollen Stadtmission und Studentenwerk zusammen im Steenbeker Weg umsetzen.