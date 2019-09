Wenn die Post Ende 2020 ihren Standort am Karlstal in Kiel im Stadtteil Gaarden aufgibt, sollen dort ungefähr 800 neue Wohnungen entstehen. Der Ortsbeirat hat die aktuellen Pläne sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Der Clou des Konzepts ist die Anbindung - auch an die Innenstadt.