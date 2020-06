Parkbuchten sollen zum Radweg werden

Kiel

Nachdem der Ortsbeirat Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook in den vergangenen zwei Monaten nicht zusammenkommen konnte, war die 357. Sitzung am Mittwochabend die erste unter Corona-Auflagen. Abstand, Mund-Nasen-Schutz und eine Berührung der Ellenbogen statt eines Handschlags bei der Verpflichtung des neuen Ortsbeiratsmitglieds Julia Schmidtke (Grüne) machten das deutlich. Die 20-jährige Lehramtsstudentin erhielt direkt zum Ende der Sitzung ein neues Amt: Sie ist nun Jugendbeauftragte des Ortsbeirats.

Trotz der langen Pause ging es zügig an die Inhalte der Sitzung. Tiefbauamtsleiter Peter Bender und Abteilungsleiter Jens Kruschwitz waren gekommen, um wie im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm die Pläne für die Fahrbahndeckenerneuerung der Gutenbergstraße zwischen Eckernförder Straße und Hansastraße zu erläutern. Nebenflächen wie Rad- und Fußwege sollen ausgebaut werden. Ziel sei unter anderem, dass die Veloroute 10 besser zu erreichen sei, so Kruschwitz.

Das Parken soll zeitweise auf der Fahrbahn möglich sein

Die Busse sollen statt wie bisher in Haltebuchten auf der Fahrbahn halten. Doch der wohl größte Einschnitt für die Autofahrer: Die Parkbuchten auf der nördlichen Seite der Gutenbergstraße sollen wegfallen, dort soll der dann zwei Meter breite Radweg entlanglaufen, getrennt vom Fußweg. "Wir vernichten Dauerparkraum vor dem Stinkviertel, wo Parkraum ohnehin ein knappes Gut ist", so Bender. Die Stellflächen würden aber nicht ersatzlos gestrichen. Stattdessen soll zeitweises Parken auf der Fahrbahn gestattet werden, die Gutenbergstraße ist in diesem Bereich in beide Richtungen zweispurig.

"Zwischen Eckernförder Straße und Westring haben wir morgens im Verkehr auf der Gutenbergstraße eine ausgeprägte Spitze stadteinwärts, nachmittags eine nicht ganz so ausgeprägte Spitze stadtauswärts", erklärte Bender. "Zeitlich abhängig kann dann jeweils eine Seite für den ruhenden Verkehr genutzt werden." Zwar könne dann nicht mehr dauerhaft dort geparkt werden, die Zahl der Parkplätze erhöhe sich allerdings. Zudem würden Lieferzonen zum Be- und Entladen geschaffen werden.

Dass das zeitlich begrenzte Parken funktioniere, zeige die Saarbrückenstraße, sagte Bender. Dort könne von 20 bis 6 Uhr geparkt werden. Noch dort parkende Autos würden abgeschleppt. "Wenn man das regelmäßig macht, erhöht das deutlich die Disziplin."

Radverkehr soll an der Kreuzung Westring / Gutenbergstraße auf die Fahrbahn

Ein Zuhörer, Mitglied des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland ( VCD), sah die angedachte Führung des Radverkehrs im Bereich der Kreuzung Gutenbergstraße/ Westring auf die Fahrbahn kritisch, die Fahrradweiche verunsichere Radfahrer, die dann rechts von sich abbiegende Autos hätten. Bender hielt entgegen, solche Radstreifen mit Mittellage seien in Kiel nicht unfalllastig. Zudem gebe es an den Knotenpunkten davor auch solche Kreuzungen.

Das Projekt soll 1,7 Millionen Euro kosten, die Bauarbeiten im Frühjahr 2021 beginnen. Für die Planung der Gutenbergstraße gab es aus dem Ortsbeirat einstimmige Zustimmung.

Neufeldtstraße könnte zur Fahrradstraße werden

Die Vertreter des Tiefbauamtes nutzten die Gelegenheit, um auch über die Eckernförder Straße und die Neufeldtstraße zu sprechen. Die Pläne zur Fahrbahndeckenerneuerung der Eckernförder Straße zwischen B76 und Westring nahm der Ortsbeirat zustimmend zur Kenntnis, hier sollen Fuß- und Radwege ebenfalls ausgebaut werden.

Für die Ideen zur Neufeldtstraße, die künftig zur Fahrradstraße werden könnte, gab es eine vorläufige Zustimmung. Das Thema will der Ortsbeirat in der nächsten Sitzung nochmal auf die Tagesordnung nehmen, um Bürgern vorher die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen.

Erneut Thema wird auch der Grüne Pfeil für Radfahrer sein. Ortsbeiratsmitglied Dennis Schneider ( CDU) hatte in einem Antrag erste Vorschläge für infrage kommende Kreuzungen eingebracht. Der noch anwesende Bender merkte an, dass das Verkehrsschild zwar in der Straßenverkehrsordnung existiere, derzeit aber noch die Verwaltungsvorschrift fehle. Damit gebe es noch keine klare Regelung, an welchen Kreuzungen das Schild angebracht werden könne. Daraufhin diskutierten die Ortsbeiratsmitglieder, die der Idee gegenüber offen waren, nicht die vorgeschlagenen Kreuzungen, sondern beschlossen, den Antrag zurückzustellen und zu einem späteren Zeitpunkt zu besprechen.

