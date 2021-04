Kiel

Der Vorsitzende Rolf Fischer der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte nennt die ungeklärte Situation einen „Glücksfall, der uns in die Lage versetzt, die Kieler Geschichte an einem Ort zu präsentieren, der auch Kieler Geschichte ist“.

Markant, gesichtslos und behäbig – wie ein neutraler Verwaltungsbau

Doch Grondke ist sich nach eigenen Worten mit dem Oberbürgermeister und den anderen Dezernenten einig, „keine Vorfestlegung“ zu treffen. Sie will ein Werkstattverfahren auf den Weg bringen, bei dem sowohl Experten als auch die Kieler Bürgerinnen und Bürger mitreden dürfen. Grondke begründet das mit dem Bau selbst: „Das Schloss hat eine total eigene Identität im Gegensatz zu Schlossbauten aus der barocken Zeit.“ Es sei markant, gesichtslos und behäbig – wie ein neutraler Verwaltungsbau. „Das ist ein Bekenntnis zur demokratischen Gesellschaft.“ Für die Stadtbaurätin steht zugleich fest, dass die Immobilie eine Aufwertung erfahren muss: „Wir müssen das Schloss zum Strahlen bringen. Dafür brauche ich alle, denn es gehört allen, und jeder hat dazu eine Position. Das müssen wir ausdiskutieren.“

Werkstattverfahren soll „Eventcharakter“ haben

Ziel sei es, einen lebendigen Ort zu entwickeln mit überregionaler Strahlkraft und mit einem Nutzungsmix, der sich finanziell trägt. Schon das grenzt die offene Diskussion ein. Daher soll es ein Werkstattverfahren in zwei Stufen geben. „Bis zum Herbst wird ein internes Fachgespräch in der Verwaltung geführt, um tragfähige Nutzungsideen auszuloten.“ Daraus ergeben sich dann die Leitplanken für die anschließende Werkstattarbeit. Die soll öffentlich an fünf Tagen im Schloss laufen. Grondke stellt sich fünf oder sechs große Entwurfstische vor, an denen Fachleute aus den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur, Kultur, Wissenschaft und Stadtverwaltung arbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen ohne vorherige Anmeldung eingeladen werden, um „über die Schulter zu schauen, mitzudiskutieren und Impulse zu geben. Die Woche wird Eventcharakter haben, begleitet durch Vorträge. Am Ende werden die Entwürfe auf dem Hof präsentiert und gehen anschließend in die politischen Gremien.“ Geplant ist das alles erst für 2022, „wenn Corona hoffentlich Geschichte ist“.

Noch bis 2025 besitze das Schloss eine befristete Nutzungsgenehmigung, bis dahin bestünden dort auch zwei Mietverträge mit dem UKSH und einer Hebammenschule. Die freien Flächen will die Stadt so lange für den eigenen Bedarf nutzen: Während der anstehenden Sanierung des Konzertsaals werde der kleine Saal als Probenraum für die Kieler Philharmonie benötigt und das Restaurant als Baubüro genutzt. Laut Grondke gibt es also keinen zeitlichen Druck.

Die Zeit, bis das Werkstattverfahren beginnt, werden allerdings andere nutzen, um für ihre Interessen zu werben. Rolf Fischer, Vorsitzender der Geschichtsgesellschaft, hat schon Termine mit den Ratsfraktionen vereinbart, um sie von der Erweiterung der Museumslandschaft zu überzeugen. Bereits vor einem Jahr hatte er zusammen mit der scheidenden Leiterin der Kieler Museen, Doris Tillmann, ein neues museales Zentrum für Kiel angeregt. Die Idee, das Schifffahrtsmuseum zu erweitern, muss nun weichen, denn: „Das Schloss ist ein authentischer und historischer Ort und interessanter als ein Neubau“, so Fischer. Es gehe dabei nicht um das gesamte Schloss, sondern um den Rantzaubau und den Verbindungsbau zum Ostflügel (Landeshalle). „Wir haben durch die Digitalisierung die Möglichkeit, auf weniger Fläche viel mehr zu präsentieren.“ Fischer will Fakten schaffen: Kurzfristig lasse sich mit vorhandenen Exponaten und bescheidenen Mitteln eine Ausstellung in der Landeshalle realisieren. „Es wäre ein schöner Anfang.“