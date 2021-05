Kiel

Seit einigen Jahren sucht die Stadt nach einer geeigneten Fläche für die weiterführende Schule, die im Kieler Süden gebaut werden soll. Etwa 1600 Wohneinheiten werden im Gebiet westlich des KN-Druckzentrums entstehen. Bastian Lipinski vom Stadtplanungsamt rechnet mit einem Baubeginn der Siedlung frühestens für das Jahr 2024. Der Bau der weiterführenden Schule ist noch nicht für diesen Startpunkt vorgesehen, sondern erst später, wenn eine genügend große Anzahl an Familien eingezogen ist. „Von den Planungen bis zum Bau der Schule rechnen wir mit etwa acht Jahren, da dies ein aufwendiger Prozess ist“, erläutert der städtische Mitarbeiter.

Eine Reihe von Flächen nahmen die Planer ins Visier, doch die hatten jeweils den einen oder anderen Haken. Bei der angedachten Kleingarten-Fläche am Hansaring beispielsweise erwarteten sie Widerstand der Kleingärtner. Eine Vereinfachung der Suche versprach sich das Stadtplanungsamt dadurch, dass es das Maß der gesuchten Fläche verringerte. Ursprünglich war ein Areal von vier bis fünf Hektar vorgesehen, dann von zwei bis zweieinhalb Hektar. „Eine kleinere Fläche könnte ausreichen“, erklärt Lipinski. „In anderen Städten gibt es unterschiedliche Lösungen, zum Beispiel, dass der Schulhof aufs Dach verlegt wird.“

Zwei Flächen haben sich herauskristallisiert

Herauskristallisiert haben sich laut Zwischenbericht der Planer nun zwei mögliche Flächen, die bislang der Sportverein Rot-Schwarz Kiel nutzt. In der einen Version sollen das Schulgebäude, die Schulsporthalle und eine kleine Schulsport-Außenanlage auf dem jetzigen Flutlichtplatz entstehen.

Der Vorteil: „Das kompakte Schulzentrum liegt dann direkt am Bustorfer Weg, was die Erschließung vereinfacht“, so Lipinski. In der zweiten Variante entsteht die Schule auf dem jetzigen Birkenstadion, einem etwas nördlich gelegenen Sportplatz des Vereins. Da dieser kleiner ist, müsste die Schulhalle ein Stück entfernt im Bereich der jetzigen Parkplätze gebaut werden.

Lesen Sie auch: Kieler Süden - Planer stellen das "Stadt-Dorf" vor

Unabhängig vom Standort der Schule soll im neuen Siedlungsgebiet in der Nähe des Friedhofs ein weiterer Sportplatz entstehen. Und wenn ein Platz zugunsten des Schulbaus wegfallen sollte, würden hier sogar zwei gebaut werden. Allerdings müsste dann ein neuer Ort für jugendgerechte Angebote her, der dort bislang ebenfalls vorgesehen ist.

Gespräche zwischen Stadt und Verein sind bereits gelaufen, wobei der Verein sich positiv zu den städtischen Überlegungen geäußert hat. Die Vorsitzende von Rot-Schwarz Kiel, Frauke Kollakowski, macht geltend: „Bei beiden Vorschlägen wäre der Gewinn ein neuer Sportplatz sowie ein Ersatz für unser Vereinsheim, das aus allen Nähten platzt.“ Der Verein befürwortet die Variante, nach der das Birkenstadion weichen muss. Der Vorteil bestehe darin, dass der größere, mit Flutlicht ausgestattete Platz, der näher am neuen Sportzentrum liegt, erhalten bliebe.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vereinsvorsitzende und Ortsbeirat begrüßen die Ideen

Auch Marco Outzen, der Vorsitzende des Ortsbeirates Kronsburg/Wellsee/Rönne, begrüßt den Vorschlag, die Schule beim Sportverein anzusiedeln. „Das könnte eine Win-win-Situation sein, von der beide Seiden profitieren.“ Lipinski konkretisiert: „Die Schule könnte die Halle vormittags nutzen und der Verein nachmittags.“

Nicht nur eine weiterführende Schule braucht das Neubaugebiet, sondern auch eine Grundschule. Die ist von vornherein im Zentrum geplant worden. Warum wurde nicht auch für die weiterführende Schule vorab eine Fläche vorgesehen, sodass sich die intensive Suche erübrigen würde? Ausschlaggebend dafür seien vor allem wirtschaftliche Gründe, so der Stadtplaner. Eine weiterführende Schule beanspruche eine relativ große Fläche, die dann einer Vermarktung nicht mehr zur Verfügung stehe.

Noch sind Fragen offen, zum Beispiel zum Lärmschutz und zu den Kosten. Ein Ingenieurbüro soll eingeschaltet werden, um die Varianten zu prüfen. „Wir sind guter Dinge, dass wir an diesem Ort weiterkommen“, zeigt sich Lipinski optimistisch.