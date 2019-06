Kiel

"Für die Kleinen gibt es auf der Krusenkoppel ein tolles Programm, für Erwachsene sowieso", sagt Eichberg. "Für die Jugendlichen dazwischen gibt es dagegen kaum Angebote."

Das Motto der fünften Ausgabe des Playgrounds ist anlässlich des 30. Jubiläums der UN-Kinderrechtskonvention der Satz "Ich bin ein Kind, ich habe Recht(e)". Unter diesem Leitsatz gibt es wieder ein breit gefächertes Programm mit Sportangeboten, Kunstworkshops, Cosplay und ein noch größeres Digitalangebot.

E-Sports , Instagram-Workshop und Youtube-Studio

So wird das E-Sports-Team Panthers Gaming aus Berlin zu Gast sein und an professionellen Gamer-Konsolen die Videospiel-Herausforderungen der Jugendlichen annehmen. "Aber natürlich stehen sie auch für Eltern bereit, um über E-Sports aufzuklären", sagt Eichberg. "Etwa über den Unterschied zwischen der Sportart und Daddeln." Auch Gaming mit Virtual-Reality-Brille kann ausprobiert werden.

Um Aufklärung geht es auch beim Instagram-Workshop der Stadtbücherei Kiel. Die Influencerin und Bloggerin Johanna Misfeld spricht mit Zwölf- bis 15-Jährigen über Themen aus dem Bereich Social Media und wie man sich dort präsentiert.

Aus dem Playground-Youtube-Studio wird außerdem live gesendet. Erfahrene Youtuber streamen und erstellen gemeinsam mit den Jugendlichen Videoinhalte aus dem Playground und der Kieler Woche. Dafür stehen professionelle Kameras und ein Schnittstudio bereit. In Kooperation mit der Stadtbücherei entsteht zusätzlich ein Trickfilm.

Kunst kommt nicht zu kurz

Aber auch in der realen Welt kann der Kreativität freier Lauf gelassen werden. Im offenen Atelier gestalten Katharina Kierzek und Kai Niebuhr "Lebensbilder". "Wir bauen einen Paravent im Stil einer Litfaßsäule", sagt Kierzek. "Die können die Jugendlichen dann mit eigenen Kunstwerken zu einem großen Gesamtkunstwerk gestalten."

Gemalt wird in diesem Jahr aber nicht. "Wir wollten mal etwas Neues machen", so Kierzek. "Stattdessen verwenden wir Collagetechniken, Laminate und zeichnen mit der Nähmaschine."

Peter Beyer bietet außerdem Maskenbau an. Entstehen sollen übergroße Masken aus Recycling-Pappe, die ein Möbelhaus gespendet hat. "Das Wichtigste ist", sagt Beyer, "dass wir nicht mit neuen Materialien arbeiten, sondern Upcycling betreiben."

Gesunde Snacks serviert von Cosplayern

Eine ähnliche Botschaft hat auch Indre Skucaite. Sie organisiert das Café im Playground, wo es zu Beispiel geschnittenes Obst und Gemüse gibt. "Es geht darum, sich ein bisschen mit einem gesünderen Ernährungsstil zu beschäftigen und zu erleben, was es in der Natur so gibt", sagt sie. Verteilt werden die gesunden Snacks von "Jungs und Mädels, die sich comicmäßig verkleidet haben", wie es Eichberg nennt.

Cosplay heißt dieser Trend aus Japan. "Man imitiert dabei einen Charakter aus einer Serie, einem Film oder einem Manga", erklärt Theresa Lippok von Nerdlicht e.V. "Viel von den Kostümen ist selbstgemacht. Dazu werden wir auf dem Playground einen Workshop anbieten."

Playground öffnet an beiden Wochenenden der Kieler Woche

Wer sich lieber ordentlich auspowern will, kann sich im eigens aufgebauten Skate-Park auf dem Skateboard probieren. Natürlich unter fachkundiger Anleitung. "Es gibt immer jemanden, der einem die Hand hält oder einem wieder aufhilft", sagt Eichberg. Wer die luftige Höhe den rollenden Brettern vorzieht, kann sich im Klettergarten durch die Bäume schwingen.

Damit das Zeltdorf im Ratsdienergarten zu einem wirklichen Rückzugsort wird, wird es von einem Bauzaun umgeben. Dieser darf mit Grafitti verziert werden. Auch dabei gibt es Unterstützung von erfahrenen Sprayern. Und: Die Wände sind nicht komplett weiß. "Ich habe einige Kunstwerke aus dem letzten Jahr retten können", sagt Eichberg.

Der Playground öffnet an beiden Wochenenden (22./23. Juni und 29./30. Juni) der Kieler Woche von 12 bis 18 Uhr seine Pforte. Alle Angebote sind gratis. Für den Instagram-Workshop wird um Anmeldung unter stadtbuecherei.jugend@kiel.de oder Tel. 0431/901-3447 gebeten. Mehr Informationen zum Playground finden Sie hier.

