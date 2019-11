Die Aktionswoche der Students for Future auf dem Campus der Uni Kiel soll am Freitag in eine Großdemo münden. Mehr als 3500 Teilnehmer werden bei der Klima-Demo von Fridays For Future erwartet. Voraussichtlich wird der Protest den Verkehr in Kiel lahmlegen. Wilhelmplatz und Exerzierplatz sind gesperrt.