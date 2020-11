Slammer, Lyriker und nun auch Kinderbuchautor: Der 52-jährige Stefan Schwarck hat mit „Die kleine Fähre“ eine vor zwei Jahren entstandene Idee realisiert. Das Buch ist ein Projekt seiner Stiftung „Die blaue Stadt“, die es an möglichst viele Kinder in in schwierigen Situationen verschenken möchte.