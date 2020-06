Livemusik im Pub in Folie verpackt

Kiel

Alex Walker strahlt. Der Musiker steht am Sonnabend, 20. Juni, seit der Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe zum vierten Mal auf einer Bühne. Zum zweiten Mal im Pogue Mahone, das er von früheren Auftritten bereits gut kennt.

Routiniert begrüßt er das Publikum und legt dann los. Mit Stimme und Akustikgitarre spielt er alles, was Pop, Rock und Folk zu bieten haben, und nimmt dabei auch Wünsche von den Gästen an.

Plätze bei der Bühne sind im Pogue Mahone beliebt

Die Plätze in der Nähe der Bühne sind um 21 Uhr alle besetzt. Angeregt unterhalten sich die Menschen miteinander, meist mit einem Glas Bier oder Wein vor sich. Zwischendurch gibt es Applaus für Walker. Fast wirkt es wie vor der Corona-Pandemie.

Doch dann nimmt man die Folien wahr, die zwischen Tischen und Decke hängen, und den aus einem Holzrahmen und Folie kreierten Schutz, hinter dem die Musiker spielen müssen. Den bezeichnet Pogue-Mahone-Inhaber Dennis Heinemann selbst als Aquarium.

Eigentlich fange er erst gegen 22 Uhr an zu spielen, erzählt der 29-jährige Walker. "Das Publikum ist zu der Uhrzeit anders. Ich spiele dann schnelle Stücke, zu denen man tanzen kann." Doch da das Irish Pub bereits um 23 Uhr schließen muss, beginnt sein Auftritt schon um 20.30 Uhr. Zudem müssen die Gäste an ihren Tischen sitzen bleiben. Vor der Bühne zu tanzen wäre nicht möglich.

Alex Walker freut sich über die Gage des Auftritts

Walker ist dennoch heilfroh, wieder auftreten zu können. Er freue sich über die Wertschätzung des Publikums, aber auch über die Gage. "Ich kann mir wieder Dinge leisten", sagt der Ire, der seit viereinhalb Jahren in Hamburg lebt.

Heinemann ist den Abend über damit beschäftigt, Gäste an der Tür in Empfang zu nehmen und zu ihren Plätzen zu führen, die meisten haben vorab reserviert. Ab und an muss er Besucher, die es sich am Tresen in der Nähe der Bühne gemütlich machen wollen, woanders hinbringen. Zu wenig Platz, der Abstand könne hier nicht eingehalten werden, erklärt er ihnen. Die Bedienungen tragen Maske oder Faceshield.

"Klar sind die Maßnahmen etwas befremdlich, aber auch komplett verständlich", sagt Sönke Petersen (34), der zum ersten Mal wieder im Irish Pub ist. Begleitet wird er unter anderem von Bianca Truckenmüller (31), die sich über die Livemusik freut. "Das ist super schön, das gehört hier einfach zur Atmosphäre." Sie sei vor der Pandemie regelmäßig im Pogue Mahone gewesen, nun sei es etwas Besonderes.

Pogue Mahone bot während des Lockdowns einen Livestream an

Während des Lockdowns spielten verschiedene Künstler fünf Wochen lang im Livestream auf der Onlinebühne des Pogue Mahone. Seitdem das Pub am 18. Mai 2020 wieder öffnen konnte, wird dreimal pro Woche vor Publikum gespielt.

Die Musiker bekommen dafür eine Gage, die im Rahmen der vom Pogue Mahone ins Leben gerufenen Aktion "Musik ist Handwerk" durch Spenden von Kieler Handwerksbetrieben finanziert wird. Die Musiker erhielten für ihr verkürztes Set pro Abend 100 Euro Gage, so Heinemann. Auftreten könne immer nur ein Musiker, Bands wären derzeit nicht gestattet. Livemusik gehöre eben zum Pogue Mahone.

Es sei ein gutes Gefühl, dass der Pub wieder offen sei. "Es ist aber auch die teuerste Werbung, die ich je gemacht habe", sagt Heinemann. Der Umsatz der letzten vier Wochen liege bei 16 Prozent des Vergleichszeitraums des Vorjahres. Das Geschäft laufe schleppend, am Donnerstag habe er 300 Euro Umsatz gemacht. Doch langsam fänden die Gäste immer mehr zutrauen und kommen wieder vorbei.

Langfristig müsse es jedoch möglich sein, abends länger als bis 23 Uhr zu öffnen. "Das ist jetzt der Killer für alles, was Bar und Kneipe ist." Denn gerade im Sommer könnten die Leute bis 22 Uhr draußen sein, würden dann unter normalen Umständen noch ins Pub gehen. Doch bei den frühen Schließungszeiten kämen sie nun gar nicht erst.

