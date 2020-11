Pizzeria in Kiel - Deshalb ist das Poi in Kiel so beliebt

Jeder kennt sie, und jeder, der sie liebt, hat seinen Stammitaliener für sie: die Pizza. Bei Luis Amartey, Inhaber von Poi – Pizza Originale Italiana in Kiel, wird der Teigling von Hand in die bekannte Form gebracht. Was seine Pizza außerdem besonders macht, verrät Amartey hier.