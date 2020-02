Hinter den Kulissen eines Kieler Poker-Turniers

Kiel

Vier gelbe Pokerchips fliegen auf den Tisch. Ich schaue mir meine beiden Karten an. Ass und Sechs. In der Mitte des roten Tisches liegen drei Karten: Zehn, Sechs und Fünf. Ich habe das zweithöchste Paar getroffen, im Pot sind schon viele Chips. Soll ich mitgehen oder aussteigen? Mein Kontrahent ist ein junger Mann mit kurzen Haaren und ohne Bart. Er verzieht keine Miene. Klar ist: Es ist eine wichtige Entscheidung für mich, die den weiteren Verlauf des Pokerturniers beeinflusst.

So funktioniert Poker Poker wird mit einem Kartenspiel mit 52 Karten gespielt. Ziel ist es, die beste Pokerhand zu haben, um möglichst viele Chips zu gewinnen. Dabei gilt es, den Einsatz geschickt vorzunehmen. Die bekannteste Poker-Variante heißt Texas Hold’em. Jeder Spieler bekommt am Anfang zwei Karten auf die Hand, die sogenannten Hole Cards. Während des Spiels werden dann fünf Karten aufgedeckt – sie werden als Gemeinschaftskarten bezeichnet. Diese können von jedem Spieler für seine Pokerhand genutzt werden, indem er beliebig viele seiner Hole Cards mit beliebig vielen der Gemeinschaftskarten kombiniert. Eine Pokerhand muss dabei aber immer aus fünf Karten bestehen. Die Spieler setzen in mehreren Bietrunden Pokerchips. Wer nicht bezahlen will, steigt für diese Runde aus. Wer am Ende die besten Karten hat, gewinnt den Pot, also die gesetzten Chips.

Kurz zuvor am Donnerstagabend, 19 Uhr: Ich betrete Ricks Club Bowling in der Holtenauer Straße. Hier findet heute ein Poker-Turnier des Vereins Poker & People Kiel statt, an dem ich teilnehme. Mein letztes Pokerspiel liegt rund zwei Jahre zurück. Als Erstes erblicke ich eine große Bar, weiter hinten stehen Billardtische in dem großen Hauptraum. Auf die 13 Dartsscheiben an den Wänden fliegen Pfeile. Gepokert wird in einem kleinen Nebenraum, drei Pokertische stehen dort dicht an dicht. Einige Bilder schmücken die kahlen Wände. Auf der rechten Seite steht ein großer Bildschirm. Er zeigt die Namen der Spieler an und den Platz, an den sie sich jeweils setzen sollen. Schnell füllt sich der Raum, 30 Menschen pokern an diesem Abend mit. Es sind so viele, dass sogar noch ein vierter Tisch am Rand des Hauptraums genutzt wird.

Ich setze mich an meinen Platz im Pokerraum. Rechts neben mir breitet Jürgen Lemke seine Pokerchips aus. Er ist Kassenwart des Vereins und erklärt mir, worum es geht. Gespielt wird nicht um echtes Geld, sondern um Ranglistenpunkte. Jeder Spieler startet mit Chips, die einen virtuellen Wert in Höhe von 12.000 Punkten haben. Im Laufe des Turniers erhöhen sich die Standardeinsätze. Wer keine Chips mehr übrig hat, scheidet aus. Obwohl es nicht um Geld geht – der Nervenkitzel ist trotzdem da. „Wir haben sehr ehrgeizige Mitglieder, die um jeden Punkt kämpfen“, sagt Lemke. Die Besten bekommen am Ende einen Pokal.

Es geht los. Alle Tische beginnen gleichzeitig, die ersten Karten des Abends landen vor mir. Leider sind sie nicht gut, ich steige direkt aus. Die Stimmung im Raum hat sich seit dem Turnierstart verändert. Es wird nicht mehr so viel geredet, das leise Murmeln der Spieler und das Klackern der Pokerchips dominieren die Geräuschkulisse. Neben mir und Lemke sitzen noch fünf andere Spieler am Tisch, einer stößt etwas später dazu. Meine Tischnachbarin ist eine von zwei Frauen, die heute Abend mitpokern. Im Verein sind noch vier andere Frauen – der Rest ist männlich. Die Altersstruktur ist gemischt: Vom Studenten bis zum Rentner ist alles dabei.

Das ist der Verein Poker & People Kiel Pokern als sportliches Wettkampfspiel: Das ist die Philosophie des Vereins Poker & People Kiel. Jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr treffen sich die Vereinsmitglieder zu einem Pokerturnier in Rick’s Club Bowling in der Holtenauer Straße 279. Gespielt wird um Ranglistenpunkte, mit denen Monatssieger und Vereinsmeister ermittelt werden. Zu gewinnen gibt es Vereinspokale. Zusätzlich veranstaltet der Verein neben einigen Sonderturnieren auch ein Benefizturnier. Im vergangenen Jahr sammelte der Verein dort Spenden für den Hospizverein in Kiel, insgesamt kamen rund 600 Euro zusammen. Poker & People Kiel wurde vor 13 Jahren gegründet. Der Verein hat aktuell 56 Mitglieder, zu Spitzenzeiten waren es auch schon mehr als 90. „Insgesamt bleiben die Mitgliedszahlen stabil“, sagt Klaus Reu, Vorsitzender des Vereins. Interessierte können bei zwei Turnieren kostenlos als Gast mitspielen. Wer häufiger dabei sein will, wird Vereinsmitglied und zahlt jeden Monat fünf Euro Beitrag. Das Geld wird unter anderem in eine Weihnachtsfeier investiert.

So ist die Stimmung am Poker-Tisch in Kiel

Die Stimmung am Tisch ist konzentriert, aber dennoch locker. Es wird gelacht, einige reden mehr, andere halten sich im Hintergrund. Die Vereinsmitglieder kennen sich gut, einige scherzen über vergangene Turniere. Das Zusammenkommen und der Austausch mit den anderen Vereinsmitgliedern mache sehr viel Spaß, sagt mir Tomek Weigang. Der 27-Jährige pokert in dem Verein, seit er volljährig ist. Am Pokertisch verwandele sich dieser Austausch oft in Psycho-Spiele. „Das Lesen der Gegner ist wichtig und macht Live-Poker so spannend“, sagt Weigang.

Ich bin an meinem Tisch eher der zurückhaltende Spieler. Leider sind meine Karten meistens schlecht. Immer nur Karten wegwerfen, nie wirklich um den Pot spielen: Mit der Zeit nervt mich das. Aber Poker ist nun einmal ein Geduldsspiel.

Nach knapp einer Stunde ist es dann soweit. Die entscheidende Hand: Ich gehe mit, werfe ebenfalls meine Tausenderchips in die Mitte. Endlich Action, endlich der Traum vom großen Gewinn. Die nächste Karte wird aufgedeckt, sie hilft mir nicht weiter. „All In“, ruft mein Kontrahent. Ich habe kaum noch Chips vor mir liegen. Ich überlege 20 Sekunden, dann steige ich aus. Warum, weiß ich selbst nicht. Wahrscheinlich war es die Angst, so früh aus dem Turnier zu fliegen. Aus taktischer Sicht war es die falsche Entscheidung. Das zeigen mir auch die Reaktionen meiner Mitspieler. „Ich habe schon damit gerechnet, dass du jetzt mitgehst“, sagt Lemke.

So hat der KN-Volontär beim Poker-Turnier in Kiel abgeschnitten

Wenig später ist Pause, 20 Minuten lang. Diese Zeit nutzen viele zum Essen. Drei Spieler sind schon aus dem Turnier geflogen und nach Hause gefahren. Kurz nach der Pause ist auch für mich Schluss. Ich verliere meine letzten Chips an meine Tischnachbarin. „Tut mir leid“, sagt sie. Platz 25 von 30 ist das enttäuschende Resultat des Abends.

„Pokern ist zu 50 Prozent Glück und zu 50 Prozent Strategie“, hat mir Klaus Reu, Vorsitzender des Vereins, vor dem Turnier gesagt. Bei mir hat an diesem Abend beides nicht gepasst. Mit meinen Handkarten hatte ich kein Glück – und an der entscheidenden Stelle des Turniers habe ich einen strategischen Fehler begangen. Gegen 21.30 Uhr verlasse ich die Pokerrunde. Die anderen Spieler machen weiter – gegen Mitternacht wird sich der Sieger feiern lassen.

