Verzockt: Einer Zivilstreife des 2. Polizeireviers Kiel ist in der Nacht zu Sonnabend ein illegales Treffen in einem Lokal an der Bergstraße aufgefallen. Was folgte, war ein Großeinsatz von Gewerbeaufsicht und Polizei – die letztlich eine Pokerrunde von rund 20 Personen auflösten.