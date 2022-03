Kiel

Einige Menschen machen extra Urlaub in Lappland, um sie zu sehen, doch in der Nacht von Sonntag auf Montag zeigten sie sich auch am Himmel über Schleswig-Holstein: Polarlichter. Gelblich-grün bis violett strahlten sie am wolkenfreien Sternenhimmel über der Kieler Förde und ließen in der Region einige Kameras klicken.

So hell waren die Lichter Montagnacht, dass es nicht mal eine Kamera brauchte: Auch mit dem bloßen Auge waren sie gut zu erkennen. „Wir konnten nachts Farben sehen“, berichtet Experte Carsten Jonas, der das Phänomen in Bülk mit seiner Kamera einfing. „Das war wirklich irre. Wir haben den Mund nicht mehr zu bekommen.“

Solch sichtbare Polarlichter gab es in Schleswig-Holstein zuletzt 2015 zu sehen, sagt Meteorologe Sebastian Wache. Denn der faszinierende Anblick kann nur zustande kommen, wenn mehrere Faktoren zusammenspielen. Die Partikel, die das Leuchten erzeugen, entstehen bei Ausbrüchen auf der Sonne. Diese Partikel müssen aber nicht nur die korrekte Richtung einschlagen, um auf der Erde anzukommen, sondern auch stark genug sein, um in Deutschland sichtbar zu werden. Hier kommt dann das richtige Timing ins Spiel: Kommen die Teilchen tagsüber an, bleiben sie unsichtbar – die Sonnenstrahlen sind zu hell.

Wann werden die nächsten Lichter in SH sichtbar sein?

Werden in den kommenden Tagen weitere Polarlichter zu sehen sein? Frühestens Freitag und am Wochenende, so Sebastian Wache. Vorerst erwarte man die Ausläufer eines Tiefs, das von der Nordsee heranzieht. Durch die steigende Luftfeuchtigkeit werde es zu Nebel und Hochnebel kommen, der Himmel bewölkt sein. „Die beste Chance, die Lichter zu sehen, hat man ab Freitag“, sagt Wache. Dann soll es wieder aufklaren. Aber ob die Sonne und ihre Winde noch einmal mitspielen, lasse sich nicht vorhersagen. „Eher unwahrscheinlich“, schätzt auch Carsten Jonas. Um rechtzeitig mitzubekommen, wann Polarlichter zu erwarten sind, empfiehlt er die Seite polarlicht-vorhersage.de.

Wer Polarlichter sehen will, der hat die besten Chancen, wenn er die Stadt verlässt. „Die Ost- und Nordseeküste eignet sich dafür natürlich“, sagt Wache. Idealerweise findet man einen Ort, in der man von Dunkelheit umgeben ist und nicht von hinten beleuchtet wird. Und dann gilt natürlich: nach Norden gucken. Die besten Chancen, Polarlichter zu sehen, habe man im Frühjahr und Herbst, so Carsten Jonas: „Die Erde steht dann ideal.“

Wieso haben Polarlichter verschiedene Farben?

Wieso aber haben Polarlichter verschiedene Farben? Sebastian Wache erklärt: Wenn die Partikel unsere Atmosphäre erreichen, werden sie zum Leuchten angeregt, sie werden „ionisiert“. Je nachdem, in welcher Höhe sie sich befinden, leuchten sie in unterschiedlichen Farben. „Grob gesagt: In 200 Kilometern Höhe leuchten sie rot-gelb, bei 80 Kilometern grün, und wenn sie noch tiefer kommen, färbt der Stickstoff sie tiefer blau und violett“, sagt Wache.

Den Ausbruch, der die Lichter der vergangenen Nacht verursacht hatte, hätten Meteorologen vor ungefähr zwei Tagen auf der Sonne beobachtet, so Sebastian Wache. Solche Ausbrüche, könnten sich in den kommenden Monaten und Jahren wieder häufen. „Die Sonne wird gerade aktiver“, sagt Wache. Sonnenaktivität entwickle sich in Zyklen von etwa sieben bis zehn Jahren. Zuletzt sei es jahrelang sehr ruhig auf der Sonne gewesen.