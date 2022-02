Politik debattiert: Hat Kiel genügend Postfilialen? Ja, sagt die Post

Kiel

Hat Kiel genügend Postfilialen? Ja, sagt die Post. Nein, sagt die gefühlte Wahrnehmung, seit in Suchsdorf, Schreventeich und Gaarden gleich drei Standorte nahezu gleichzeitig geschlossen worden sind oder geschlossen werden sollen. Grund genug für den Wirtschaftsausschuss der Ratsversammlung, Thorn Schütt vorzuladen. Das ist der Verbindungsmann der Post für Politik und Öffentlichkeit in Schleswig-Holstein.

Schütt wartete im Ausschuss mit unwiderstehlichen Zahlen auf. Die Post unterhalte in Kiel 34 Partnerfilialen, eine Geschäftspostannahme in Wellsee, 35 DHL-Paketshops, 46 DHL-Packstationen und drei Verkaufsstellen. Der Post-Mann sprach von einem „Versorgungsauftrag, den wir vollumfänglich erfüllen“.

Verordnung verpflichtet die Post zur flächendeckenden Versorgung

Gemeint ist die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV). Sie verpflichtet die Post zur flächendeckenden Versorgung. Für 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sei die nächste Postfiliale in 1000 Metern Umkreis verfügbar, sagte Schütt, für 54 Prozent sogar in 500 Metern.

Das Problem liege in der Kommunikation, wandten Redner und Rednerinnen mehrerer Ratsfraktionen im Wirtschaftsausschuss ein. „Vor allem die ältere Kundschaft weiß oft nicht, wo die nächsten Stationen sind“, sagte Ratsfrau Sigrid Schröter (CDU). Achim Heinrichs (SPD) pflichtete bei: „Die Lage ist vielfach sogar besser geworden, nur: Die meisten wissen es nicht!“ Thomas Herrmann (Linke) bat: „Es muss von außen erkennbar sein, dass das die Post ist und nicht nur irgendein Laden.“

Schütt nahm die Beschwerden auf. Er versicherte: „Gerade die kleineren Filialpartner sind oft die kundenfreundlicheren.“ Er räumte ein: „Aber man muss natürlich wissen, wo sie sind.“ Er versprach, sich zu kümmern.

Schütt konzidierte: „Es kommt in Kiel gerade recht geballt mit drei Standortschließungen.“ Der frühere Postbeamte ging auf jeden dieser Standorte ein.

Gaarden: Nach der Schließung der Filiale an der Johannesstraße habe die Post „eine schöne Lösung“ mit einer neuen Filiale an der Wikingerstraße 4 gefunden, sagte Schütt. Übergangsweise betreibe die Post die neue Station noch selbst. Ab Mai werde ein Existenzgründer dort einsteigen.

Suchsdorf: Ende März macht Sven Fiedler die Postfiliale in seinem Edeka-Markt dicht. „Herr Fiedler war mit den vertraglichen Bedingungen nicht zufrieden“, sagte Schütt dazu. „Wir haben ein Angebot gemacht, sind aber nicht zusammengekommen.“ Das könne passieren in der Geschäftswelt. Schütt: „Wir bedauern das sehr. Wir waren immer zufrieden mit dem Standort.“ In Suchsdorf sei ein neues Partnergeschäft in Aussicht. Schütt wandte sich an den Kieler Wirtschaftsdezernenten Ulf Kämpfer (SPD) und sagte: „Der neue Partner wünscht sich von der Stadt aber zunächst eine Verbesserung der Parksituation dort.“ Kämpfer ließ das unbeantwortet.

Schreventeich: Mit der Schließung der Postbank am Lessingplatz Ende Juni weicht dort auch die Poststelle. Nach der Dienstleistungsverordnung müsse die Post gar keinen Ersatz schaffen, sagte Schütt. Es lägen genügend alternative Standorte in erreichbarer Entfernung. Schütt versicherte aber: „Wir wollen am Lessingplatz oder in der nahen Umgebung bleiben.“ Noch sei kein Partnergeschäft dafür gefunden, aber Schütt berichtete: „Wir sind massiv am Klinkenputzen!“ SPD-Mann Heinrichs gab dem Postler auf den Weg: „Die Filiale am Lessingplatz war barrierefrei. Achten Sie bitte darauf, dass das so bleibt.“

Einen Antrag des Ortsbeirats Schreventeich/Hasseldieksdamm, die Post von der Schließung am Lessingplatz abzuhalten, lehnte der Wirtschaftsausschuss ohne weitere Debatte einstimmig ab.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Johannes Hesse von Kiel-Marketing wartete mit einer Anekdote auf. „Im Welcome Center am Stresemannplatz vergeht kein Tag, an dem nicht nach der Hauptpost gefragt wird.“ Die Hauptpost ist da schon vor Jahren ausgezogen. Hesse bat um eine Handreichung der Post, mit der man den Suchenden wenigstens die Poststandorte in der Innenstadt nahebringen könne. Schütt sagte das zu.