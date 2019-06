Den Namen Liselotte Mettler kennt in der Fachwelt jeder und unter den Schleswig-Holsteinern vor allem diejenigen, die einen unerfüllten Kinderwunsch hatten. Die Medizinerin gehört zu den weltweit führenden Köpfen in der Reproduktionsmedizin. Am Donnerstag, 6. Juni, wird sie 80 Jahre alt.