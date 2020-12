Er wollte sich offenbar kein Blut abnehmen lassen: Ein 20-Jähriger hat am Sonntagabend auf dem 3. Revier in Kiel Widerstand geleistet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er war festgenommen worden, weil es in seinem Auto nach Marihuana roch, dort Drogen und eine Waffe gefunden worden waren.