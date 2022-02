Kiel

Mit 28 Gramm Cannabis in der Tasche ist ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag laut Kieler Polizei auf einem E-Scooter erwischt worden. Zudem bestehe der Verdacht, dass er selbst unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Gegen 16.20 Uhr hatten zwei Beamte des 2. Polizeireviers den jungen Mann auf dem Vorplatz am Kieler Hauptbahnhof kontrolliert.

Nach Angaben der Polizei erhärtete ein später durchgeführter Drogenschnelltest den Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf dem E-Scooter gefahren war. Bestätigt eine Blutprobe den Verdacht, muss er sich laut Polizei nicht nur wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, sondern auch wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel in einem Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Die Polizei Kiel weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass durch das berauschte Fahren auf E-Scootern nicht nur eine erhebliche Geldbuße, sondern auch die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis droht.