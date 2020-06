43-Jähriger aus Kiel wird vermisst

Kiel

Der 43-jährige Falk T. benötigt nach Angaben der Polizei dringend ärztliche Hilfe. Bisher blieben alle Suchen nach ihm ohne Erfolg. Daher bittet die Behörde nun die Bevölkerung um Unterstützung.

Vermisster Kieler: Keine Hinweise auf eine Straftat

Falk T. habe am Donnerstag nach einer Behandlung eine Klinik in Kiel verlassen. Seither konnte er nicht mehr erreicht werden. Auch in der Innenstadt, wo er sich sonst gewöhnlich aufhält, tauchte der 43-Jährige bisher nicht auf. "Eine Straftat steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden", sagte Polizeisprecher Matthias Arends.

Falk T. ist etwa 1,70 Meter groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat rötliches, lichtes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe er einen Mehr-Tage-Bart getragen sowie ein weißes T-Shirt, einen blauen Pullover und eine blaue Jeans.

Wer hat Falk T. aus Kiel gesehen? Quelle: Polizei

Die Polizei Kiel bittet um Hinweise unter Tel. 0431/160-3333.

