Kiel

Der seit Donnerstag vermisste 43-Jährige ist am Dienstag wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen worden. Eine Straftat steht nach jetzigem Kenntnisstand nicht in Verbindung mit seinem Verschwinden. Die Polizei Kiel bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.