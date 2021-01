Mit Revierleiter Jan Laß (39) und Stellvertreter Stefan Unbehaun-Nebert (48) hat das 2. Polizeirevier in Kiel eine neue Leitung – das Innenstadtrevier, in dem der Alltag eigentlich von Demos, Nachtleben und Straßenkriminalität bestimmt ist. Wie kann der Start in Pandemie-Zeiten gelingen, wenn fast alles ruht?