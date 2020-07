Kiel

"Ganz überwiegend sind die Leute auch einsichtig", bestätigt Jens Meyer vom 2. Revier in Kiel. Mit insgesamt fünf Uniformierten und drei zivilen Beamten ist die Polizei zunächst am Alten Markt, in der Holstenstraße und am Asmus-Bremer-Platz sowie an der Hörn und am späteren Donnerstag auch im Knooper Weg unterwegs. Meyer zählt für die KN-online-Serie "Mit dem Rad durch Kiel" die Hauptvergehen auf – ob in Fußgängerzonen oder im fließenden Verkehr:

1. Fahren in der Fußgängerzone

In den Nachmittagsstunden ist das in der Innenstadt das häufigste Vergehen: 25 Euro fallen für das unerlaubte Fahren in den durch Schilder begrenzten Bereichen an. Die Polizei spricht die Radfahrer an, meist sind sie zu dem Zeitpunkt längst abgestiegen – offenbar ist ihnen klar, was die Ursache ist.

2. Telefonieren am Lenker

"Ob Handy am Ohr oder Tickern: Das ist echt gefährlich", sagt Meyer. "Man ist total abgelenkt." 55 Euro schlagen inzwischen bei Fahrradfahrern für das Smartphone in der Hand zu Buche. Meyer versteht, dass Leute erreichbar sein wollen. Aber für eine schnelle Antwort sei es nun wirklich zu erwarten, kurz anzuhalten.

3. Gehör beeinträchtigt

Tatsächlich ein Punkt, über den sich streiten lässt: Grundsätzlich ist es nicht verboten, Kopfhörer beim Fahrradfahren zu tragen. Aber es wird ab dem Zeitpunkt ein Problem, wenn die Musik so laut gestellt ist, dass für den Verkehr wichtige Geräusche übertönt werden, also Klingeln, Hupen, Martinshörner – aber vielleicht auch nur Fahrgeräusche oder Rufe. Meyer handhabt das so: "Wenn die Person vor mir steht und ich höre die Musik noch ..." Dann kassiert er 10 Euro. Und damit ist er auch auf der Linie des ADFC. Der Radfahrclub rät auch dazu, lieber alle Sinne zur Verkehrswahrnehmung zu nutzen.

4. Rote Ampel überfahren

Nein, es gibt keine Toleranz für Fahrradfahrer beim Missachten von Ampeln: 60 Euro kostet das Überfahren von "Rot" - wenn die Ampel bereits länger als eine Sekunde Rot zeigt, steigt das Bußgeld auf 100 Euro. Fahrradfahrer bekommen in diesem Fall aber nicht nur Post für die Überweisung, sondern erhalten auch einen Punkt in Flensburg. Der gilt natürlich auch für alle anderen Verkehrsmittel.

5. Auf dem Gehweg radeln

Ähnliches wie in der Fußgängerzone gilt auch auf dem Gehweg, wie der Name schon sagt: 25 Euro zahlt, wer dort sein Fahrrad benutzt. Genau auf die Schilder zu achten, hilft dabei: Nur manchmal gibt es für die Radbenutzung freigegebene Gehwege. Ansonsten müssen Radfahrer bis zum vollendeten achten Lebensjahr den Gehweg nutzen, danach dürfen sie es noch zwei Jahre, dann müssen sie auf einen ausgeschilderten Radweg und ansonsten auf die Straße.

"Wir wollen die Verkehrssicherheit erhöhen, nicht die Radfahrer ärgern", sagt Meyer. Die Kontrollaktionen sollen daher auch ein Zeichen sein: "In der Hoffnung, dass es sich herumspricht." Positive Rückmeldungen gebe es bereits jede Menge – von Fußgängern, aber auch den Bestraften. "Als Fußgängerin ärgern mich die Radfahrer in der Fußgängerzone ja auch", sagt Laura Litzow (25). Aus Bequemlichkeit sei sie nicht abgestiegen.

"Ich bin nie begeistert, wenn ich Geld bezahlen muss", sagt eine andere Radlerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Aber es hat schon Verstand." Mathias Cornils (36) dagegen hat Feierabend und schiebt sein Rad korrekt über den Asmus-Bremer-Platz. "Morgens darf ich hier noch fahren", sagt er, "es ist gut, dass jetzt darauf geachtet wird."

Knifflige Situationen gebe es auch, räumt Meyer ein: "Wenn es nicht ganz klar ist, bin ich der Letzte, der ein Ticket nicht zurücknehmen würde." Sein Kollege Jan Allers vom 2. Revier sagt: "Wir wollen doch alle dasselbe."

