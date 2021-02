Kiel

Der erste Test gegen 15.10 Uhr in der Schönkirchener Straße in Kiel galt einem 30-jährigen Opel-Fahrer: Der Mann hatte auffallend gerötete Bindehäute, was bei einer Polizeikontrolle des Bezirksreviers auffiel. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen an, dass er das hanfeigene Rauschmittel THC genommen haben könnte.

Der Fahrer räumte auch gleich ein Marihuana konsumiert zu haben und stimmte einem freiwilligen Drogenschnelltest zu: Dieser war positiv auf THC. Ein Polizeiarzt entnahm in der Folge noch eine Blutprobe. Zusätzlich übergab der Mann der Polizei mehrere Gramm Marihuana.

Weitere Tests in Andreas-Gayk-Straße und Gaardener Ring

Eine Stunde später fiel Polizisten des 2. Reviers in der Andreas-Gayk-Straße ein Motorroller auf: Der 50-jährige Fahrer wurde ebenfalls positiv auf THC getestet. Die Blutprobe folgte.

Um 16.40 Uhr stoppten die Bediensteten des Bezirksreviers dann eine 23-jährige Opel-Fahrerin im Gaardener Ring: Auch bei ihr schlug der Drogenschnelltest an, weshalb anschließend eine Blutprobe entnommen wurde.

Wie Polizeisprecher Matthias Arends erläuterte, erwartet nun alle drei ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel.