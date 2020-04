Häufen sich in Kiel die Straßenraubtaten? Am Wochenende sind drei Seniorinnen im Osten der Stadt überfallen worden – ein offenbar ähnlich beschriebener Mann raubte ihnen jeweils die Handtasche. Das teilte die Polizei Kiel jetzt mit, die in der jüngsten Vergangenheit ähnliche Meldungen machte.