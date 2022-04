Eigentlich hat die Polizei Kiel in Gaarden einen Schläger gesucht – doch als sie den 24-jährigen Verdächtigen am Sonnabend näher überprüfte, fanden die Beamten ein Messer und Cannabis sowie typische Materialen für Drogendealer. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Hassee trat noch viel mehr zutage.