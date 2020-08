Kiel

Die Schilkseer dürften ihn vermissen – auch wenn Bannick, der selbst im Stadtteil wohnt, den Nachbarn immer klar gemacht habe: Wenn sie etwas von der Polizei wollen, sollten sie doch zur Station Friedrichsort kommen. Dennoch pflegte Bannick den kurzen Dienstweg, indem er auch heute noch "den Kontakt zu Menschen" als wichtigste Motivation für seine Polizeilaufbahn angibt.

Ein wenig Pragmatismus war auch dabei: Sein Cousin als Vorbild habe ihm dazu geraten. Seit 1981 war der heute 61-Jährige in Kiel, vor knapp 20 Jahren entschied er sich für den Stationsdienst – und war seit der Schließung der Schilkseer Wache aus Friedrichsort für den Stadtteil zuständig.

Intensive Erinnerungen an Einsätze

"Vor allem die Kollegen und den Alltag werde ich vermissen", sagt Bannick. Die Arbeit sei nie anstrengend gewesen, selbst wenn er als IT-Beauftragter mit Fragen bestürmt wurde. "Bis zum letzten Tag hat es Spaß gemacht."

Es gebe intensive Erinnerungen an außergewöhnliche Einsätze: die Großdemos gegen das Kernkraftwerk Brokdorf, ein Mord in der Diskothek – nichts, das Bannick vergessen könnte. Er mahnt auch die Polizeioberen im Zentrum der Organisation: "Nehmt mehr Rücksicht auf die Kollegen in den Stationen." Deren Interessen würden gerne hinten angestellt.

Im Ruhestand will Bannick seinen Interessen frönen, gerne gemeinsam mit Frau Ingrid. Dazu gehören das Motorrad oder die Zeit für die Enkeltochter. "Wir lassen uns überraschen, was auf uns zukommt", sagt Bannick. "Wir werden nicht in ein tiefes Loch fallen."

Er wünscht sich Respekt gegenüber Polizisten

Respekt und Freundlichkeit gegenüber Polizisten wünscht er sich weiterhin. Er habe davon in seiner Laufbahn viel erfahren – würde heute aber jedem Anfänger zu Abitur und gehobener Laufbahn raten.

Vielleicht ist ja unter den Kita-Kindern in Schilksee ein Nachwuchsbeamter oder eine Polizistin. Der kleine Streifenwagen jedenfalls, den Bannick überreichte, war heiß begehrt und wurde, sehr zur Freude von Bannick, von mehreren Kindern quer durch den Kindergarten gejagt.

