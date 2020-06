Am Freitagabend sind der Polizei Kiel gleich zwei Treffer bei Drogenhändlern gelungen: In einer Wohnung in Gaarden stellten Beamte über 200 Gramm Marihuana sicher, in Ellerbek fanden sie gleich eine ganze Plantage in einer Wohnung. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.