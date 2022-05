Kiel

Ein Überfall, der keiner war: Die Kieler Polizei hatte am Donnerstag einen Überfall auf einen Rentner in Kiel-Friedrichsort gemeldet. Doch offenbar hat dieser nie stattgefunden. Weitere Ermittlungen der Kieler Kriminalpolizei hätten ergeben, dass sich der Anfangsverdacht einer Straftat nicht bestätigte. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass sich vier Personen Zutritt zur Wohnung des 80-Jährigen in der Fritz-Reuter-Straße verschafft und ihn mit dem Tode bedroht hätten, sollte er offene Rechnungen nicht zahlen.

Lesen Sie auch Schockanrufe in Kiel: Polizei warnt nach drei Betrugstaten

Nach Angaben der Polizei stellte sich im Rahmen von Vernehmungen und weiteren Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten aber heraus, dass der Mann die vermutliche Tat offenbar unter dem Einfluss von starken Medikamenten wahrgenommen hatte. Sie sei aber in der Realität nicht passiert. Die Polizei habe nun dafür gesorgt, dass der Mann medizinisch versorgt und die Medikamentengabe angepasst werde. Die Ermittlungen seien eingestellt worden.