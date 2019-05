Das erste Mal von zu Hause weg, Leistungsdruck, Geldsorgen: Das Studentenleben ist nicht immer so entspannt, wie es von außen scheint. Wenn sich Studenten in Kiel überfordert fühlen, finden sie in der Mensa II Hilfe. Im Erdgeschoss haben die psychologischen Berater des Studentenwerks ihre Räume.