Kiel

Besonders an der Holtenauer Straße, am Sophienblatt und in Friedrichsort kontrollierten Beamte Radfahrende. „Wir stehen jetzt 20 Minuten hier und hatten schon drei Rotlichtverstöße“, berichtet Polizeihauptkommissar Robert van Uden vom Kieler Polizeibezirksrevier.

Er sieht Bedarf für weitere Kontrollen. "Das führt zu mehr Sicherheit", so der Beamte. Im Kieler Stadtgebiet waren am Mittwoch fast ein Dutzend Beamte und Beamtinnen im Einsatz.

Kontrolle dient dem Schutz der Radfahrenden

Der Schwerpunkt lag bei Radfahrern, die Rotlichtverstöße begingen oder die die falsche Straßenseite benutzten. Aber auch ein auf dem Gehweg mit seinem Lastenrad fahrender Postbote geriet in die Kontrolle.

Die Aktion und ihr Schwerpunkt lagen auf dem ureigenen Schutz der Radfahrer selbst. „Wir haben in diesem Bereich steigende Unfallzahlen“, bestätigt Matthias Felsch von der Polizeidirektion Kiel.

Überraschung, wenn's an der Scheibe klopft

Mit Robert van Uden wartet Polizeihauptmeister Mathias Bock. Die beiden gehören zu den Fahrradstreifen der Polizei Kiel. Mit ihrem unauffälligen Outfit und den schwarzen Rädern ohne Polizeisignale sind sie nur schwer als Polizisten zu erkennen.

Mit den Rädern sind die beiden Polizisten gern in Kiel unterwegs. Sie stoppen nicht nur Radfahrer. „Besonders Autofahrer sind überrascht, wenn sie an der Ampel stehen und das Handy in der Hand haben und wir dann an die Scheibe klopfen“, so van Uden.

Ein Radler war betrunken

Die Kontrolle am Mittwoch hatte am Ende zählbaren Erfolg. 489 Verkehrsteilnehmer wurden kontrolliert, davon waren 464 Radfahrer oder Pedelecfahrer. "Das Verständnis für die Maßnahme war bei den meisten Menschen vorhanden", so van Uden.

116 Verstöße wurden am Mittwoch erfasst. 55 Radfahrer hatten während der Fahrt ein Handy in der Hand, zehn missachteten die rote Ampel. Ein Radfahrer war mit 2,34 Promille unterwegs.

Auf die erwischten Verkehrssünder warten nun je nach Vergehen Bußgelder zwischen 20 und 60 Euro. Bei den Rotlichtverstößen oder der Handynutzung kommt noch ein Punkt in Flensburg dazu.