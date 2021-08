Dank zweier Zeugen konnte die Polizei in der Nacht auf Sonnabend einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Der 36-Jährige soll in das Geschäft eines Mobilfunkanbieters in der Holtenauer Straße eingestiegen sein. Bei der Polizei war er bereits wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden.