Lamborghini rast mit 197 km/h auf B76

Kiel

Gegen 9.10 Uhr staunten die Beamten des Kieler Bezirksreviers in ihrem zivilen Videowagen ebenfalls nicht schlecht: In Kiel-Holtenau sei ihnen bereits aufgefallen, dass der Sportwagen deutlich zu schnell auf die Bundesstraße 503 fuhr. Ihr Messgerät zeigte 111 km/h, erlaubt sind dort 60 km/h.

Die Fahrt auf der B76 wurde immer rasanter

Doch der Lamborghini-Fahrer habe seine halsbrecherische Fahrt fortgesetzt: Er beschleunigte laut Polizei immer weiter und heizte auf die B76 in Richtung Eckernförde. Der Videowagen der Polizei zeigte auf der Levensauer Hochbrücke 148 km/h, wo eigentlich nur 100 km/h erlaubt sind.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

+++ Lamborghini mit knapp 200 km/h auf B76 gemessen +++ Unsere Kollegen des Bezirksreviers haben Dienstagmorgen einen... Gepostet von Polizei Kiel und Plön am Dienstag, 19. Mai 2020

Auf die Spitze habe der Fahrer seine Tachonadel schließlich in Höhe Blickstedt getrieben, wo die Polizei 197 km/h messen konnte – die Schilder erlaubten aber lediglich 120 km/h. Zu dem Zeitpunkt muss der Fahrer allerdings auch die Anhaltesignale des Polizeiwagens hinter ihm bemerkt haben.

Die wilde Tour endete in Gettorf

Die Beamten konnten in ihrem Golf GTI nicht nur mithalten, sondern saßen letztlich auch am längeren Hebel. In Höhe Gettorf kam es zur Kontrolle. Laut Polizei drohen dem Mann jetzt drei Monate ohne Führerschein, ein Bußgeld in Höhe von 1440 Euro und zwei Punkte in Flensburg.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.