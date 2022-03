Die Polizei in Kiel sucht die Besitzerin oder den Besitzer von zwei Umschlägen, die am 21. Februar im Schlossgarten gefunden wurden. Eine 47-Jährige habe sie beim 2. Polizeirevier abgegeben. Aufschriften lassen darauf schließen, dass die Umschläge mit Bargeld Beschäftigten in der Gastronomie gehören.